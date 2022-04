Stand: 18.04.2022 21:24 Uhr Wolfsburger Fußballerinnen im Pokal-Finale gegen Potsdam

Die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg treffen im Endspiel des DFB-Pokals am 28. Mai in Köln auf ihren Ligarivalen Turbine Potsdam. Die Brandenburgerinnen setzten sich am Montagabend im zweiten Halbfinale bei Bayer Leverkusen mit 4:3 im Elfmeterschießen durch. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Titelverteidiger Wolfsburg war bereits am Sonntag durch einen 3:1-Sieg beim FC Bayern München ins Finale eingezogen. Ergebnisse DFB-Pokal | 18.04.2022 21:23