Stand: 14.02.2021 16:05 Uhr Wolfsburger Frauen gewinnen Spitzenspiel

Der deutsche Meister VfL Wolfsburg hat das Verfolgerduell der Frauenfußball-Bundesliga gewonnen. Der Tabellenzweite besiegte die drittplatzierte TSG Hoffenheim am Sonntag mit 1:0 (0:0). Das entscheidende Tor erzielte Svenja Huth in der 55. Minute. Lena Goeßling schoss in der Schlussphase noch einen Elfmeter an den Pfosten (83.). In der Tabelle beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München weiter fünf Punkte, da der Meisterschaftsfavorit mit 7:0 gegen Aufsteiger Werder Bremen gewann. | 14.02.2021 16:04