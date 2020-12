Stand: 06.12.2020 16:03 Uhr Wolfsburger Frauen erreichen DFB-Pokal-Viertelfinale

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben nur mit Mühe das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Die Titelverteidigerinnen gewannen am Sonntag gegen das Bundesliga-Schlusslicht MSV Duisburg nach einem 0:1-Rückstand mit 3:1 (0:1). Dominique Janssen (55.), Karina Saevik (63.) und Shanice van de Sanden (90.+2) fanden in der zweiten Halbzeit noch eine Antwort auf den Duisburger Führungstreffer durch Jorain Baucom (27.). In der Bundesliga hat Spitzenreiter Bayern München den Vorsprung auf den VfL ausgebaut. Der Vizemeister gewann das Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen mit 1:0 (1:0) und holte damit den zehnten Sieg im zehnten Spiel. Ergebnisse: DFB-Pokal Bundesliga | 06.12.2020 16:01