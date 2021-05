Stand: 25.05.2021 15:58 Uhr Wolfsburger Baku will bei U21-EM "einfach nur vorangehen"

Fußballprofi Ridle Baku will seiner Führungsrolle in der deutschen U21-Auswahl bei der EM-Endrunde gerecht werden und mit der Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz ein erfolgreiches Turnier spielen. Er sei sich seiner Verantwortung bewusst, "an vorderster Front zu stehen und der Mannschaft auf dem Platz helfen zu können", sagte der 23-Jährige vom VfL Wolfsburg am Dienstag bei einer Online-Medienrunde des DFB. Wie die anderen Führungsspieler wolle er auf dem Platz "einfach nur vorangehen". Bei der EM-Endrunde trifft der deutsche Nachwuchs am Montag (21 Uhr) im Viertelfinale in Székesfehérvár (Ungarn) auf Dänemark. | 25.05.2021 15:56