Wolfsburger Almas gewinnt auch in Leverkusen

Sprint-Shootingstar Deniz Almas hat eine Woche nach seinem Titel bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig auch bei den "TrueAthletes Classics" in Leverkusen über 100 m gewonnen. In 10,23 Sekunden sprintete der 23-Jährige vom VfL Wolfsburg vor dem DM-Dritten Julian Reus (Erfurt) und Vizemeister Joshua Hartmann (Köln/beide 10,27) zum Sieg. | 16.08.2020 12:45