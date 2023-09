Stand: 28.09.2023 13:45 Uhr Wolfsburg wohl ohne Jenz und Rogerio gegen Frankfurt

Fußball-BundesligistVfL Wolfsburg wird im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt wohl ohne Moritz Jenz und Rogerio auskommen müssen. Innenverteidiger Jenz plagen Sprunggelenksschmerzen, bei Linksverteidiger Rogerio zwickt die linke Wade. Bei beiden sehe es für die Partie am Sonnabend (15.30 Uhr) "nicht so gut aus", sagte VfL-Trainer Niko Kovac am Donnerstag. Die Wölfe stehen mit neun Zählern momentan auf Platz sieben der Tabelle. Frankfurt hat zwei Zähler weniger und rangiert direkt dahinter. | 28.09.2023 13:45