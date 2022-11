Stand: 06.11.2022 16:07 Uhr Wolfsburg weiter makellos in Frauen-Bundesliga

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben nach anfänglicher Mühe ihre weiße Weste in der Bundesliga letztlich doch souverän gewahrt. Das Team von Trainer Tommy Stroot bezwang Außenseiter MSV Duisburg am siebten Spieltag nach einer Steigerung in der zweiten Halbzeit mit 4:0 (0:0) und zog vor der Länderspielpause gegenüber Bayern München wieder um fünf Punkte davon. Ewa Pajor (54./90.+2) und die Nationalspielerinnen Marina Hegering (69.) sowie Alexandra Popp (89.) trafen für den Tabellenführer. Ergebnisse und Tabelle | 06.11.2022 16:07