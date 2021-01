Stand: 14.01.2021 10:19 Uhr Wolfsburg verleiht Klaus an Düsseldorf

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Offensivspieler Felix Klaus bis zum Ende dieser Saison an den Zweitliga-Club Fortuna Düsseldorf verliehen. Das gaben beide Vereine am Donnerstag bekannt. Die Düsseldorfer haben nach eigenen Angaben die Option, den 28-Jährigen über den Sommer hinaus an den Club zu binden. Der Flügelspieler war 2018 von Hannover 96 nach Wolfsburg gewechselt, wurde dort aber nie Stammspieler. Wechselbörse | 14.01.2021 10:18