Stand: 30.06.2022 12:48 Uhr Wolfsburg plant mit Marmoush

Der VfL Wolfsburg will in der kommenden Saison auf Omar Marmoush setzen. Der Offensivmann kehrt nach seiner Leihe zum VfB Stuttgart zurück zu den Niedersachsen. In der Vorbereitung soll der 23-Jährige Ägypter das Gefühl bekommen, gebraucht zu werden. Die Wolfsburger würden den 2023 auslaufenden Vertrag mit Marmoush gerne verlängern. In der vergangenen Saison lief er 21 Mal für den VfB Stuttgart auf und schoss drei Tore. | 30.06.2022 12:23