Stand: 22.05.2021 11:08 Uhr Wolfsburg: Wechselt Weghorst nach Rom?

Star-Trainer Jose Mourinho hat offenbar Torjäger Wout Weghorst vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg ins Visier genommen. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, ist der 28-jährige Niederländer einer der Wunschspieler des Portugiesen, der zur kommenden Saison den italienischen Traditionsklub AS Rom übernimmt. Weghorst, der für den VfL 63 Tore in 119 Pflichtspielen erzielte, besitzt in Wolfsburg noch einen Vertrag bis 2023. Laut der Zeitung steht eine Ablöse von 30 Millionen Euro im Raum, die der Hauptstadt-Club aber drücken möchte. | 22.05.2021 11:07