Stand: 12.10.2020 17:50 Uhr Wolfsburg-Verteidiger Otavio erneut im Pech

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss auf unbestimmte Zeit auf Linksverteidiger Paulo Otavio verzichten. Der 25-jährige Brasilianer hatte sich bereits am Mittwoch im Training eine Muskelverletzung zugezogen und fällt unter anderem für das Auswärtsspiel am kommenden Sonnabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei Borussia Mönchengladbach aus. Das bestätigte der Werksclub am Montagabend. Otavio hatte im Sommer bereits länger wegen einer Sprunggelenksverletzung gefehlt. | 12.10.2020 09:30