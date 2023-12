Stand: 20.12.2023 11:29 Uhr Wolfsburg-Verteidiger Lacroix nach Darmstadt-Rot für zwei Spiele gesperrt

Der VfL Wolfsburg muss für zwei Spiele auf Maxence Lacroix verzichten. Der Innenverteidiger wurde nach seiner Roten Karte in der Partie bei Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 (1:0) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gesperrt. Das teilte der DFB am Mittwoch mit. Lacroix hatte Darmstadts Angreifer Luca Pfeiffer per Notbremse gestoppt und war von Schiedsrichter Robert Hartmann des Feldes verwiesen worden. Es war sein fünfter Platzverweis. | 20.12.2023 11:29