Wolfsburg-Stürmer Schinko vor Debüt in der Nationalmannschaft

Luis Schinko von den Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) steht vor seinem Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Der 22 Jahre alte Stürmer wurde von Bundestrainer Toni Söderholm in das Aufgebot für den Deutschland Cup in Krefeld (10. bis 13. November) nominiert. Neu auf der Bank ist Ex-Nationalspieler Alexander Sulzer, der Söderholm als Assistent zur Seite steht. Der frühere NHL-Profi ist Co-Trainer beim DEL-Club Fischtown Pinguins Bremerhaven. | 03.11.2022 16:25