Stand: 14.02.2022 16:33 Uhr Wolfsburg-Heimspiel gegen Hoffenheim vor bis zu 10.000 Zuschauern

Das Fußball-Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim darf am nächsten Sonnabend vor 10.000 Zuschauern stattfinden. Das gaben die Wolfsburger am Montag nach einer entsprechenden Genehmigung durch die Stadt bekannt. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte am Freitag eine nur noch in Niedersachsen geltende Obergrenze von 500 Teilnehmern bei Freiluft-Veranstaltungen gekippt. | 14.02.2022 16:33