Stand: 27.03.2021 12:10 Uhr Wolfsburg: Glasner will mehr Qualität im Kader

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner wünscht sich bei einer Qualifikation für den Europapokal eine qualitative Verstärkung seiner Mannschaft und nicht zwingend eine Vergrößerung des Kaders. "Dann sind wir immer noch gut besetzt, sollten uns jedoch in der Spitze verstärken, nicht in der Breite", sagte der 46-Jährige dem "Sportbuzzer". "Wenn die Jungs so fit bleiben und weiterhin im Training so mitziehen, ist die Champions League absolut möglich für uns", sagte Glasner, der die Königsklasse nicht offiziell als Ziel ausgibt. Es gebe "noch viele Unwägbarkeiten". | 27.03.2021 12:10