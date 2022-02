Stand: 20.02.2022 11:24 Uhr Wolfsburg-Geschäftsführer Schmadtke kündigt Karriere-Ende an

Geschäftsführer Jörg Schmadtke vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg geht kommendes Jahr in den Ruhestand. "Ich werde meine Manager-Karriere 2023 beim VfL beenden", sagte der 57-Jährige am Rande des 1:2 (1:0) gegen die TSG Hoffenheim bei "Sky". Zuvor hatte Schmadtke seinen auslaufenden Vertrag noch einmal um weitere sieben Monate bis Ende Januar 2023 verlängert. Als Nachfolger brachte der frühere Bundesliga-Torwart Wolfsburgs derzeitigen Sportdirektor Marcel Schäfer ins Gespräch: "Seine Entwicklung ist sehr gut, dass muss man auch objektiv so bewerten." | 20.02.2022 11:21