Wolfsburg-Coach Hasenhüttl genießt Weihnachten daheim

Knapp vier Jahre arbeitete Ralph Hasenhüttl beim FC Southampton als Trainer in England. Jetzt freut sich der Coach des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg endlich wieder auf ein Weihnachtsfest ohne "Boxing Day" und Ligaspiele. "In England mussten wir am 24. trainieren, am 25. trainieren - da gab es dann so gut wie gar keine Weihnachtsstimmung. Dann noch zwei Spiele am 26. und 28. mit einem Tag Pause dazwischen. Auch das geht", erzählte der Österreicher. "Aber so ist es mir natürlich lieber, weil wenigstens ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommt und weil man mit der Familie gemeinsam Weihnachten feiern kann. Diese Zeit füreinander: Die habe ich in England schon ein bisschen vermisst." Die Feiertage verbringt er in seiner Heimat Österreich. | 24.12.2024 10:05