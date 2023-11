Stand: 20.11.2023 14:39 Uhr "Wölfinnen" wohl ohne Agrez gegen Werder, Rauch pausiert

Bei Sara Agrez, Abwehrspielerin beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg, liegt keine strukturelle Verletzung im Knie vor. Ein möglicher Einsatz der slowenischen Nationalspielerin am kommenden Freitag (18 Uhr) im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Werder Bremen ist dennoch fraglich. VfL-Abwehrspielerin Felicitas Rauch wird bis auf Weiteres bei den "Wölfinnen" mit dem Training aussetzen. Grund dafür ist eine Verletzung am kleinen Zeh des rechten Fußes, die sie sich im Spiel gegen den FC Bayern München am 5. November zugezogen hat. Weitere Untersuchungen sind vorgesehen. | 20.11.2023 14:38