Stand: 28.03.2021 16:05 Uhr "Wölfinnen" wahren kleine Chance, Meppen gewinnt Nord-Duell

Der VfL Wolfsburg hat in der Frauenfußball-Bundesliga seine kleine Chance auf die Meisterschaft gewahrt. Der Titelverteidiger gewann mit 3:1 (2:0) gegen Abstiegskandidat SC Sand. Liga-Spitzenreiter Bayern München gewann ebenfalls zum 17. Mal im 17. Spiel (6:0 gegen Duisburg). In Abwesenheit von Kapitänin Alexandra Popp trafen für Wolfsburg Rebecka Blomqvist (26.), Karina Saevik (28.) und Pia-Sophie Wolter (65.), Chiara Loos (50.) gelang für Sand das Ehrentor. Popp hatte sich nach einem Coronafall im familiären Umfeld vorsichtshalber in Isolation begeben, wurde selbst aber negativ getestet. Der SV Meppen gewann das Nord-Duell gegen Werder Bremen mit 3:2 (2:0) und konnte die Abstiegsplätze dadurch verlassen. | 28.03.2021 16:05