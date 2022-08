Stand: 09.08.2022 11:27 Uhr "Wölfinnen" testen gegen Twente

Zwei Testspiele während der Sommervorbereitung der Wolfsburger Fußballerinnen standen bereits fest - nun können sich die Fans auf ein drittes freuen. Am 2. September (15.30 Uhr) trifft der VfL im heimischen Stadion auf den niederländischen Meister FC Twente. Die Partie findet während einer Abstellungsperiode und somit ohne nominierte Nationalspielerinnen statt. Zuvor treffen die "Wölfinnen" in Beckum auf die PSV Eindhoven (19. August) und im dänischen Sonderborg auf Brondby IF (26. August). | 09.08.2022 11:26