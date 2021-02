Stand: 22.02.2021 12:24 Uhr "Wölfinnen" in Ungarn gegen LSK Kvinner

Auch im Fußball-Europapokal der Frauen müssen Ausweichspielorte her: Wegen der Corona-Reisebeschränkungen trägt der VfL Wolfsburg sein Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen LSK Kvinner nicht in Norwegen, sondern in Ungarn aus. Wie der deutsche Double-Gewinner und Vorjahresfinalist am Montag mitteilte, findet die Begegnung am 10. März (14 Uhr) im Gyirmoti Stadion in Györ statt. Das Hinspiel eine Woche zuvor (18.15 Uhr) steigt in Wolfsburg.