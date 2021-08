Stand: 04.08.2021 19:15 Uhr "Wölfinnen" bezwingen die PSV Eindhoven

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben auch das zweite Testspiel der Saisonvorbereitung für sich entscheiden können: Nach dem 2:0-Erfolg gegen Rosenborg Trondheim gewannen die "Wölfinnen" am Mittwoch im eigenen Stadion mit 2:1 (0:1) gegen die PSV Eindhoven. Die Treffer im Duell mit dem Ex-Club von Joelle Smits, die erst in der kommenden Woche zum Team stößt, erzielten Pia-Sophie Wolter und Ewa Pajor, nachdem Maruschka Waldus die Gäste früh in Führung gebracht hatte. Am Sonnabend folgt in Barsinghausen das Testspiel gegen den FC Twente. | 04.08.2021 19:15