Stand: 14.03.2021 16:10 Uhr "Wölfinnen" besiegen Leverkusen, Bremen verliert

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben am Sonntag in der Frauen-Bundesliga mit 2:0 gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Damit liegen die "Wölfinnen" in der Tabelle fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter FC Bayern München, der weiterhin unbesiegt ist und sich mit 3:0 gegen die SGS Essen durchsetzte. Werder Bremen verlor auswärts mit 0:2 bei der TSG Hoffenheim. Bereits am Freitagabend trennten sich Eintracht Frankfurt und der SV Meppen 1:1. | 14.03.2021 16:10