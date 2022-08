Stand: 18.08.2022 14:24 Uhr "Wölfinnen" bei Hoffenheim im Bundesliga-Stadion

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bestreiten ihr erstes Auswärtsspiel der neuen Bundesligasaison am 24. September bei der TSG Hoffenheim im Stadion der Männer. Das gab die TSG am Donnerstag bekannt. 30.150 Zuschauer passen in die Arena in Sinsheim. VfL-Sportchef Ralf Kellermann sprach von einem "starken Zeichen". Die Partie, die um 17.55 Uhr beginnt, wird zudem live im Ersten übertragen. | 18.08.2022 14:22