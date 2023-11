Stand: 09.11.2023 09:37 Uhr "Wölfinnen": Sportdirektor Kellermann kritisiert Nationalspielerin Brand

Sportdirektor Ralf Kellermann vom VfL Wolfsburg hat Fußball-Nationalspielerin Jule Brand deutlich kritisiert. "Wenn Jule eine Top-Spielerin werden will, muss sie hart an sich arbeiten und zu 100 Prozent für den Fußball leben. Bei dem, was alles auf sie einprasselt, ist das nicht so einfach. Wir helfen Jule bestmöglich, aber ihr Umfeld können wir nicht beeinflussen", sagte Kellermann dem "kicker". Der 21-jährigen Brand, die 2022 von der TSG Hoffenheim zu den "Wölfinnen" gewechselt war, wird eine große fußballerische Zukunft zugetraut. Zuletzt waren die Leistungen der Offensivspielerin aber schwach, wie auch Kellermann bemängelt. | 09.11.2023 09:36