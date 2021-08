Stand: 28.08.2021 17:54 Uhr "Wölfe" starten in Lille in die Champions League

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg startet mit einem Auswärtsspiel beim OSC Lille in die Gruppenphase der Champions League. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die UEFA veröffentlichte. Die Partie beim französischen Meister wird am 14. September um 21 Uhr angepfiffen. Das erste Heimspiel in der Königsklasse findet am 29. September (21 Uhr) statt: Dann gastiert der FC Sevilla bei den Niedersachsen. Die weiteren Termine: Salzburg - Wolfsburg (20. Oktober, 18.45 Uhr), Wolfsburg - Salzburg (2. November, 18.45 Uhr), Sevilla - Wolfsburg (23. November, 21 Uhr), Wolfsburg - Lille (8. Dezember, 21 Uhr). | 28.08.2021 17:51