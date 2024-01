Stand: 19.01.2024 11:31 Uhr Witterungsbedingt kein Amateurfußball: HFV sagt alle Spiele ab

Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) hat in Absprache mit den Bezirksämtern, Städten und Gemeinden alle Spiele (Punkt-, Pokal- und Freundschaftsspiele) vom 19. bis 21. Januar abgesagt. Die "vorherrschenden Platzverhältnisse" ließen auf den Sportplätzen keine regulären Spielbedingungen zu könnten "zum Teil die Gesundheit der Spieler gefährden", hieß es zur Begründung in einer Mitteilung des HFV am Freitag. Die Absage gelte auch für Kunstrasenplätze. Die angesetzten Hallenspiele finden statt. | 19.01.2022 11:31