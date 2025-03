Stand: 27.03.2025 20:09 Uhr Wirbelbruch: Radprofi Arndt bei Sturz schwer verletzt

Radprofi Nikias Arndt hat sich bei einem Sturz beim Eintagesrennen Brügge-De Panne schwer verletzt und fällt wochenlang aus. Der 33 Jahre alte gebürtige Buchholzer erlitt bei dem Rennen am Mittwoch einen stabilen Wirbelbruch, wie sein Team Bahrain-Victorious tags darauf mitteilte. Arndt ist in Belgien erfolgreich operiert worden. In den kommenden Tagen werde Arndt seine Reha beginnen und an seiner Beweglichkeit arbeiten. | 27.03.2025 20:08