Stand: 13.11.2023 14:21 Uhr Winter-Trainingslager des HSV erneut in Sotogrande

Der HSV greift in seiner Vorbereitung auf die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga auf Bewährtes zurück. Wie in den zwei Jahren zuvor geht es nach Sotogrande. Vom 4. bis zum 12. Januar reisen Trainer Tim Walter und sein Team nach Südspanien. Trainiert wird auf den Plätzen des Polo-Clubs von Sotogrande, teilte der Tabellenzweite am Montag mit. Dort sind auch zwei Testspiele geplant. Die Gegner und das Datum sind noch offen. | 13.11.2023 14:20