Stand: 30.06.2023 12:03 Uhr Wimbledon: Zverev startet gegen Qualifikanten

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev bekommt es in seinem Auftaktmatch beim Rasen-Klassiker in Wimbledon (3. bis 16. Juli) mit einem krassen Außenseiter zu tun. Der 26-Jährige trifft in der ersten Runde auf den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer. Die Nummer 153 der Welt steht erstmals im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Dennoch erwischte Zverev eine schwere Auslosung. In Runde drei könnte der Italiener Matteo Berrettini, Wimbledon-Finalist von 2021, warten. Im Achtelfinale droht ein Duell mit dem spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz. | 30.06.2023 12:02