Stand: 29.06.2021 16:06 Uhr Wimbledon: Zverev locker weiter, Erstrunden-Aus für Barthel

Tennisprofi Alexander Zverev hat ohne Probleme die zweite Runde in Wimbledon erreicht. Der Hamburger startete am Dienstag mit einem 6:3, 6:4, 6:1 über den niederländischen Qualifikanten Tallon Griekspoor in den Rasen-Klassiker. Dagegen ist Mona Barthel ausgeschieden. Die Neumünsteranerin unterlag der Chinesin Zhu Lin 7:6 (7:2), 3:6, 3:6. | 29.06.2021 16:05