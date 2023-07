Stand: 07.07.2023 15:07 Uhr Wimbledon: Korpatsch scheidet in Runde zwei aus

Tamara Korpatsch ist in Wimbledon in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 28 Jahre Hamburgerin verlor gegen die Serbin Natalija Stevanovic mit 5:7, 5:7. Die Norddeutsche war eigentlich bereits in der Qualifikation gescheitert, schaffte als sogenannte Lucky Loserin aber doch noch den Sprung ins Hauptfeld. Erstmals erreichte Korpatsch bei einem der vier Grand-Slam-Turniere die zweite Runde. | 07.07.2023 15:07