Stand: 28.06.2022 17:01 Uhr Wimbledon: Korpatsch in der ersten Runde ausgeschieden

Tennisprofi Tamara Korpatsch ist bei ihrem Wimbledon-Debüt in der ersten Runde ausgeschieden. Die Hamburgerin verlor am Dienstag in der Fortsetzung ihres Erstrundenspiels der Britin Heather Watson mit 7:6 (9:7), 5:7, 2:6. Das Match war am Montagabend beim Stand von 7:6, 5:7 wegen Dunkelheit unterbrochen worden. Tags darauf konnte Korpatsch nicht an ihre starke Leistung anknüpfen. | 28.06.2022 17:00