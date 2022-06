Stand: 29.06.2022 18:54 Uhr Wimbledon: Kerber zieht souverän in dritte Runde ein

Angelique Kerber bleibt bei ihrem Lieblings-Grand-Slam auf Kurs. Die Wimbledonsiegerin von 2018 gewann auch ihr zweites Match im All England Club ohne Satzverlust und folgte nach dem 6:3, 6:3 über Magda Linette aus Polen Jule Niemeier (Dortmund) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) in die Runde der besten 32 Tennis-Spielerinnen. Dort trifft die Kielerin auf Elise Mertens (Belgien/Nr. 24) oder Panna Udvardy (Ungarn). Auch in dieses Match geht die 34-Jährige, die 2021 das Halbfinale erreicht hatte, als Favoritin. | 29.06.2022 18:50