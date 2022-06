Stand: 24.06.2022 13:16 Uhr Wimbledon: Kerber trifft auf Mladenovic

Tennisspielerin Angelique Kerber (Kiel) trifft in der ersten Runde des am Montag beginnenden Rasenklassikers von Wimbledon auf Kristina Mladenovic aus Frankreich. Kerber ist an Position 15 gesetzt und könnte in einem möglichen Achtelfinale gegen die Weltranglisten-Dritte Ons Jabeur aus Tunesien spielen. Tamara Korpatsch aus Hamburg bekommt es mit der Britin Heather Watson zu tun. Bei den Männern ist in Abwesenheit des verletzten Alexander Zverev kein Norddeutscher am Start. | 24.06.2022 13:15