Stand: 27.06.2022 21:19 Uhr Wimbledon: Kerber souverän in Runde zwei

Die frühere Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber hat souverän die zweite Runde in Wimbledon erreicht. Die 34 Jahre alte Kielerin gewann am Montagabend ihr Auftaktmatch im All England Club gegen die Französin Kristina Mladenovic 6:0, 7:5. Der erste Satz dauerte nur 17 Minuten. In der zweiten Runde trifft Kerber am Mittwoch auf die Polin Magda Linette. | 27.06.2022 21:19