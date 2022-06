Stand: 30.06.2022 15:52 Uhr Wimbledon: Angelique Kerber trifft auf Belgierin Mertens

Angelique Kerber trifft beim Grand-Slam-Turnier von Wimbledon in der dritten Runde auf Elise Mertens aus Belgien. Ihre 26-Jährige Gegnerin ist beim Rasen-Klassiker auf Rang 24 gesetzt, Kerber selbst auf Platz 15. Die Kielerin gewann bereits am Donnerstag auch ihr zweites Match im All England Club ohne Satzverlust. Nach dem 6:3, 6:3 über Magda Linette aus Polen folgte die Wimbledonsiegerin von 2018 Jule Niemeier und Tatjana Maria in die Runde der besten 32 Tennis-Spielerinnen. Kerbers Match gegen Mertens ist für Freitag um 14.00 Uhr angesetzt. | 30.06.2022 15:52