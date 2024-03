Stand: 28.03.2024 13:30 Uhr Wildcards: Kerber spielt bei Turnieren in Stuttgart und Berlin

Tennisprofi Angelique Kerber aus Kiel schlägt in diesem Jahr in Stuttgart (15. bis 21. April) und Berlin (15. bis 23. Juni) auf. Für das schwäbische Sandplatzturnier erhielt die 36-Jährige genauso eine Wildcard wie für die Rasenveranstaltung in der Hauptstadt. In Bad Homburg, wo sie selbst als Turnierbotschafterin fungiert, wird sie auch antreten. Am Donnerstag wurde zudem bekannt gegeben, dass in Stuttgart auch die Hamburgerin Ella Seidel dabei sein wird: Sie muss aber durch die Qualifikation. | 28.03.2024 13:25