Stand: 24.02.2021 11:21 Uhr Wieder Zwangspause für St. Paulis Avevor

Christopher Avevor vom Fußball-Zweitligisten FC St.Pauli muss sich erneut einem Eingriff am linken Sprunggelenk unterziehen. Der Abwehrspieler, der sich im August 2019 im Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth das linke Wadenbein gebrochen sowie das vordere Syndesmoseband gerissen hatte, wird bereits am Mittwoch in München operiert. Im Mai 2020 hatte Avevor sein Comeback gefeiert. Anschließend war im Dezember bereits eine Operation am Sprunggelenk notwendig geworden, weil sich eine Instabilität im Gelenk entwickelt hatte. | 24.02.2021 11:19