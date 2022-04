Wie ein Schleswig-Holsteiner den DFB auf Kurs bringen möchte Stand: 09.04.2022 06:00 Uhr Stephan Grunwald ist seit März einer der mächtigsten Männer im deutschen Fußball. Der 37-jährige Unternehmensberater aus Felde im Kreis Rendsburg Eckernförde ist der neue Schatzmeister des DFB.

von Samir Chawki

Der Schatzmeister ist im Organigramm des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die zweithöchste Position im Verband. Dabei muss er mit einem Jahresetat in dreistelliger Millionenhöhe umgehen. Stephan Grunwald hat in dieser Position ein Ziel, er will das Bild des DFB in der Öffentlichkeit aufpolieren. Keine leichte Aufgabe, wie dem Familienvater bewusst ist: "Das Image des DFB hat in den vergangenen Jahren sehr gelitten, da sich die Funktionäre auf Führungsebene nicht immer einig waren. Man hat mehr übereinander gesprochen als miteinander - insbesondere wenig über den Fußball, wie man diesen weiterentwickeln, wie man die Vereine unterstützen kann. Das prägt das Image des DFB."

Der Ruf des größten nationalen Sportfachverbands der Welt ist in den vergangenen Jahren durch verschiedene Skandale beschädigt worden. Razzien wegen vermeintlicher Steuerhinterziehung trugen ebenso dazu bei wie die ominösen 6,7 Millionen Euro, die rund um das Sommermärchen vom DFB an die FIFA flossen und deren Verwendung bis heute nicht abschließend geklärt ist.

SH stark im Präsidium vertreten

Das Image des Verbands soll nun verbessert werden. Dabei kann Grunwald auch auf die Unterstützung weiterer Schleswig-Holsteiner zählen. Der DFB hat circa 7,1 Millionen Mitglieder, davon sind etwa 170.000 in Schleswig-Holstein gemeldet. Die Präsenz aus dem nördlichsten Bundesland im DFB-Präsidium ist dazu im Vergleich deutlich höher. Von 15 Offiziellen kommen drei aus Schleswig-Holstein. Neben dem Schatzmeister sind dort auch die Kielerin Sabine Mammitzsch als neue DFB-Vizepräsidentin des Frauen- und Mädchenfußballs sowie Holstein Kiels Präsident Stefan Schneekloth vertreten.

Erfahrung in Krisensituationen

Stephan Grunwald hat schon bewiesen, dass er in Krisensituationen die richtigen Entscheidungen treffen kann. In der Zeit von 2015 bis 2019 führte er die Finanzen beim Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV). Der SHFV befand sich damals finanziell in einer außerordentlich kritischen Situation. Doch Stephan Grunwald wirtschaftete so gut, dass der aktuelle Präsident des Verbands, Uwe Döring, noch heute von ihm schwärmt: "Stephan ist sehr, sehr beharrlich und konsequent und das ist etwas, was gerade bei solchen Dingen wichtig ist, um eben dann auch unliebsame Entscheidungen durchsetzen." Darum musste Döring auch nicht zweimal überlegen, ob er Grunwald für den prestigeträchtigen Posten des Schatzmeisters vorschlagen sollte.

Grunwald neben dem Platz besser als darauf

Schon in jungen Jahren zog es Stephan Grunwald zum Fußball, damals noch als Verteidiger beim TuS Felde. Er war, so erinnern sich alte Weggefährten, als Spieler auch ganz zufrieden damit, wenn er den Ball wieder abgeben konnte. Man erzählte sich auch von einem älteren Spieler, der ihm damals sagte, dass er für den Verein neben dem Platz wichtiger werden könnte, als darauf. Der 1. Vorsitzende des TuS Felde, Ulf Bödeker, war damals Fußball-Obmann und erinnert sich noch gern an die gemeinsame Zeit mit Stephan Grunwald: "Er war damals so 17 oder 18 als er das Amt des Jugendwarts übernommen hat. Das zeugt in so jungen Jahren schon von Verantwortungsbereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren." Doch Grunwald zeigte mehr als nur Enthusiasmus. Er war ein organisatorisches Talent und sehr konsequent in seinem Handeln, so Bödeker. "Er hatte viele Ideen, hat viel angestoßen und in seiner Zeit hat sich die Jugendarbeit bei uns auch sehr positiv weiterentwickelt."

Besseres Image durch mehr Geld

Stephan Grunwald hat mehrere Ideen, um das Bild des DFB in der Öffentlichkeit zu verbessern. Die effektivste: Mehr Geld von der Spitze zur Basis. "Wir werden 2023 einen neuen Grundlagenvertrag aufsetzen, wo sowohl die Erwartungshaltung der Landesverbände, aber auch des DFB-Schatzmeisters ist, dass wir diese Beträge erhöhen können." Der Grundlagenvertrag regelt unter anderem die Summen, die zwischen DFB und der Deutschen Fußball Liga (DFL), also den Profis fließen. Aktuell zahlt der DFB jährlich fünf Millionen Euro an die Landesverbände. Weitere drei Millionen werden für bessere Rahmenbedingungen der Arbeit an der Basis bereitgestellt. Stephan Grunwald will diese Summen bei den neuen Verhandlungen im kommenden Jahr steigern: "Dafür werde ich kämpfen, das ist meine Aufgabe. Das ist eine Maßnahme, um den Finanzfluss vom Profifußball zur Basis zu erhöhen."

Keine Schlagzeilen bei guter Arbeit

Stephan Grunwald ist eines der Gesichter, das Fußball-Fans Hoffnung auf einen besseren DFB machen kann. Denn eben jener Kampfgeist und Gerechtigkeitssinn könnten an der Basis den Glauben an den Verband erhöhen. Dabei will er keinen Platz im Spotlight, am liebsten ist es ihm, wenn nicht über ihn geredet wird: "Das mag mir immer keiner glauben, aber am liebsten ist es mir, wenn es keine Schlagzeile über irgendwelche Finanzthemen gibt. Wir müssen den Fußball in den Fokus rücken und nicht die Finanzen. Deswegen ist es gut, wenn der Schatzmeister nicht in den Schlagzeilen ist." Man merkt auch hier wieder, Stephan Grunwald ist ein Schleswig-Holsteiner, der auch neben dem Platz sehr viel für den Fußball erreichen kann.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 09.04.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga 2. Bundesliga