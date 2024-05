Stand: 04.05.2024 14:12 Uhr White Sharks werden Dritter - Waspo greift wieder nach dem Titel

Die White Sharks Hannover haben beim Final Four um den deutschen Wasserball-Pokal in Duisburg den dritten Platz belegt. Die Niedersachsen gewannen am Sonnabend das Spiel um Platz drei gegen die SV Krefeld 72 mit 12:7 (0:2, 3:2, 6:2, 3:1). Im Finale am Abend (18.30 Uhr) stehen sich Spandau 04 Berlin und Waspo/98 Hannover gegenüber. Für Waspo wäre es der vierte Pokal-Triumph in Serie. | 04.05.2024 14:11