White Sharks Hannover starten mit Sieg und Remis

Die Wasserballer der White Sharks Hannover sind mit einem Sieg und einem Remis in das Bundesliga-Finalturnier gestartet. Zum Auftakt der Qualifikationsrunde in Potsdam trennten sich die Niedersachsen vom OSC Potsdam mit 11:11 (3:2, 3:3, 3:3, 2:3). Gegen den ASC Duisburg siegten sie dann mit 12:9 (5:4, 1:2, 2:0). Am Sonntag (9.45 Uhr) wartet der SV Ludwigsburg auf Hannover. Die beiden Erstplatzierten treffen danach im Halbfinale auf die gesetzten Teams von Spandau 04 und Waspo Hannover.