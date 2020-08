Stand: 22.08.2020 13:38 Uhr

White Sharks Hannover starten mit Remis

Die Wasserballer der White Sharks Hannover sind mit einem Remis in das Bundesliga-Finalturnier gestartet. Zum Auftakt der Qualifikationsrunde in Potsdam trennten sich die Niedersachsen vom OSC Potsdam mit 11:11 (3:2,3:3,3:3, 2:3). Am Abend (18.45 Uhr) treffen die White Sharks auf den ASC Duisburg, am Sonntag (9.45 Uhr) wartet der SV Ludwigsburg. Die beiden Erstplatzierten treffen danach im Halbfinale auf die gesetzten Teams von Spandau 04 und Waspo Hannover. Ergebnisse und Tabelle | 22.08.2020 17:12