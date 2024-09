Stand: 03.09.2024 20:04 Uhr Bremens Keita wechselt möglicherweise in die Türkei

Der beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen aussortierte Naby Keita steht womöglich vor einem Wechsel in die Türkei. Laut einem Medienbericht hat der türkische Erstligist Basaksehir Interesse an einer Verpflichtung des 29 Jahre alten Nationalspielers aus Guinea, dessen Vertrag in Bremen noch bis 2026 läuft. In der Türkei ist das Transferfenster noch bis zum 13. September geöffnet. Der SVW plant nicht mehr mit dem im Vorjahr ablösefrei vom FC Liverpool gekommenen Mittelfeldspieler, der sich derzeit nur noch individuell bei den Grün-Weißen fit hält. | 03.09.2024 20:04