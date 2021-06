Stand: 23.06.2021 14:22 Uhr Werders Käuper wechselt zum SV Meppen

Ole Käuper verlässt Bundesliga-Absteiger Werder Bremen und schließt sich dem Drittligisten SV Meppen an. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler erhält bei den Emsländern einen Vertrag bis 2023. Der gebürtige Bremer war 2005 vom ATSV Sebaldsbrück in die Werder-Jugend gewechselt und schaffte über die U23 den Sprung zu den Profis, bei denen er im Jahr 2017 sein bislang einziges Bundesliga-Spiel absolvierte. In den folgenden Jahren war er an den FC Erzgebirge Aue und den FC Carl-Zeiss Jena ausgeliehen. Zuletzt trug er auf Leihbasis das Trikot des slowakischen Vereins FC Nitra. Wechselbörse Zweite Liga Wechselbörse Dritte Liga | 23.06.2021 14:22