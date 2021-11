Stand: 19.11.2021 21:38 Uhr Werders Fußballerinnen punkten gegen Köln

Die Fußballerinnen von Werder Bremen sammeln weiter Punkte gegen den Abstieg aus der Bundesliga. Am Freitagabend holten die Hanseatinnen ein 0:0 gegen Tabellennachbar 1. FC Köln, durch das beide Teams in der Tabelle zumindest vorübergehend am SC Freiburg auf die Plätze acht und neun vorbeizogen. | 19.11.2021 21:20