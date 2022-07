Stand: 24.07.2022 17:14 Uhr Werders Fußballerinnen gegen Freiburg im Weserstadion

In der kommenden Saison werden die Fußballerinnen von Werder Bremen voraussichtlich zum ersten Mal im Weserstadion antreten. Das Heimspiel des Bundesliga-Teams gegen den SC Freiburg Ende November soll in der Arena stattfinden, wie Präsident Hubertus Hess-Grunewald am Sonntag bekannt gab. Aktuell klären die Verantwortlichen demnach Details. Die Begegnung findet am achten Spieltag statt (25. bis 27. November) statt. Die zeitgenaue Ansetzung durch den Deutschen Fußball-Bund steht noch aus. | 24.07.2022 17:13