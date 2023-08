Stand: 31.08.2023 11:25 Uhr Werders Füllkrug für die Nationalmannschaft nominiert

Niclas Füllkrug, Stürmer von Werder Bremen, ist von Bundestrainer Hansi Flick für die Spiele der Nationalmannschaft am 9. September in Wolfsburg gegen Japan und am 12. September in Dortmund gegen Vize-Weltmeister Frankreich nominiert worden. Der 30-Jährige ist der einzige Spieler eines norddeutschen Clubs, der benannt wurde. Füllkrug, der vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund stehen soll, hat in bisher neun Partien für die DFB-Elf sieben Tore erzielt. | 31.08.2023 11:28