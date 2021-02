Stand: 24.02.2021 10:41 Uhr Werders Clemens Fritz: "Nicht alles infrage stellen"

Lizenzspieler-Leiter Clemens Fritz von Fußball-Bundesligist Werder Bremen wertet die 0:4-Niederlage in Hoffenheim vorerst nicht als Alarmzeichen im Abstiegskampf. "Wir haben eine Mannschaft, die jung und entwicklungsfähig ist, bei der es immer wieder Höhe und Tiefen geben wird", sagte der Ex-Profi in einer virtuellen Medienrunde: "Wir sollten nach einem Spiel nicht alles infrage stellen." Die Hanseaten spielen in der Bundesliga am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt. | 24.02.2021 11:38