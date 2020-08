Stand: 05.08.2020 13:28 Uhr

Werder plant Leihe von Top-Talent Chong

Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist an einer Leihe von Offensiv-Talent Tahith Chong von Manchester United interessiert. "Er hat großes Tempo, er kommt über die Außenbahn - vom Profil her passt er", sagte Sportchef Frank Baumann dem "Weser-Kurier". Der 20 Jahre alte niederländische U21-Nationalspieler kam in der vergangenen Premier-League-Saison auf drei Kurzeinsätze und absolvierte in der Europa League fünf Spiele. | 05.08.2020 13:05